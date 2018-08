Aptauja: Jau 67% uzņēmēju Latvijā satrauc darbaspēka pieejamība

Līdz ar to šā gada jūlijā salīdzinājumā ar šā gada martu par trim procentpunktiem ir pieaudzis to uzņēmēju skaits, kurus satrauc darbaspēka pieejamība. "Kopš pērn rudenī veicām pirmo aptauju un martā otru, ievērojami pieaug to uzņēmēju skaits, kurus ne tikai satrauc darbaspēka pieejamība, bet arī to, kuri jau saskārušies ar vakanču aizpildīšanu. Tas ir ļoti nopietns signāls politiķiem, ka jāsāk rīkoties, domājot gan par dažādu sabiedrības grupu integrēšanu darba tirgū, gan arī citiem risinājumiem, lai nebremzētu biznesa attīstību," norādīja LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.