"Tele2" klientiem radušās problēmas ar viesabonēšanas sakariem

Kopš piektdienas pēcpusdienas sociālajos tīklos vairāki cilvēki sūdzas par "Tele2" klientu grūtībām sazvanīties ārzemēs. Kāds satraukts kungs no Itālijas TVNET informēja, ka cilvēkiem, kuri tur ieradušies no Latvijas un izmanto "Tele2" pieslēgumu, ir grūti savstarpēji sazvanīties. Par līdzīgām problēmām Latvijas "Tele2" klienti ir ziņojuši arī no Vācijas un Norvēģijas.