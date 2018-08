Visockis-Rubenis: ceru, ka finālā varēsim savu stāstu izstāstīt līdz galam

"Visiem ceļš ir bijis smags, jau no U-14 laikiem. Bija ļoti daudz brīžu, kuru dēļ arī es varēju te vairs nesēdēt. Varēju izlemt beigt savu karjeru. Katram spēlētājam arī ir savs stāsts. Ceru, ka šodien ir tikai komats, un mēs rītdien varēsim izstāstīt savu stāstu līdz galam," pēc spēles žurnālistiem sacīja treneris.

"Pašā spēles sākumā bijām gatavi tam, kā viņi (Krievija) spēlēs. Bija arī piešauti grozi, bet nebijām gatavi, ka viņu garie spēlētāji tik daudz metīs tālmetienus. Līdz ar to sāka nestrādāt mūsu "pick'n'roll" aizsardzība, un Krievijas izlase aizgāja priekšā, ceturtdaļā sametot 28 punktus. Mums bija plāns C - zonas aizsardzība, pret kuru krievu komandas spēlē ļoti slikti. Plāns B bija mainīties pie "pick'n'roll" aizsardzības. Uzreiz izmēģinājām plānu C, pēc tam miksējām ar plānu B, kas nobremzēja viņu taktiskos gājienus. Atgriezāmies spēlē un bijām agresīvi uzbrukumā," uzvaras atslēgu skaidroja Visockis-Rubenis.