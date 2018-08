Autovadītājus mudina būt piesardzīgiem svētceļnieku dēļ

Uz Daugavpils šosejas jārēķinās ar ceļa remontdarbiem vairākos posmos. Rīgai tuvākie remontposmi ir no Ikšķiles līdz Ogrei un no Dzelmēm līdz Klidziņai, bet remontdarbi notiek arī uz tilta pār Aivieksti, un satiksme Daugavpils virzienā notiek pār tiltu, bet Rīgas virzienā tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu caur Glāzniekiem.

Plašākie remontdarbi ir uz reģionālā autoceļa Augšlīgatne-Skrīveri no Madlienas līdz Skrīveriem, kur ir vairāk nekā desmit luksoforu posmi, un to izbraukšana prasa vairāk par stundu. Uz reģionālā autoceļa Rēzekne-Gulbene remontdarbu dēļ ceļš no Rēzeknes apvedceļa līdz Dricāniem prasa nepilnu stundu, jo ir pieci luksoforu posmi un vēl 3 metru platuma ierobežojums posmā no Rēzeknes līdz Audriņiem.