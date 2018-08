Sprādziens un "lidojošs priekšmets": aculiecinieki par uzbrukumu Venecuēlas prezidentam

Valsts televīzijā pārraidītajā video no parādes tika atslēgta skaņa, taču bija redzams, kā pasākuma dalībnieki satrūkstas un raugās gaisā.

"Es izdzirdēju kliedzienus un redzēju uz ielas Nacionālās gvardes karavīrus ar ieročiem, viņi skrēja kā traki," stāsta aktīvists Karloss Hulio Rohass, kurš piedalījās nelielā protestā netālu no parādes vietas. "Viņi pat pagrūda vecu kundzīti, kas centās skriet. Iedomājieties: karavīriem vajadzētu mūs aizstāvēt, bet viņi metas prom."

Hosē Gregorio Šasēns parādi vēroja no sava mājokļa loga. "Es redzēju gaismu un dzirdēju sprādzienu. Tas bija blīkšķis, kādu nekad iepriekš nebiju dzirdējis," viņš atceras.

Šasēns uzreiz piezvanīja sievai, kura ar meitu atradās ārā. Redzot karavīrus bēgam prom no parādes, vīrietis nodomāja, ka "varbūt kaut kas notika ar Maduro".

"Šķita, ka lidojošais priekšmets nokritīs uz ielas, bet tad tas ietriecās ēkā," stāsta tuvējā veikala darbinieks, kurš medijiem neatklāja savu vārdu. No ēkas sāka celties dūmi. Lai ga ugunsdzēsēji žurnālistiem teica, ka ēkā notikusi gāzes eksplozija, aculiecinieki uzskata, ka pie ugunsgrēka bija vainojams drons.

Venecuēlas telekanāla "VivoPlay" žurnāliste Neidija Freitesa, kura vadīja tiešraidi no militārās parādes, teica, ka pie viņas automašīnas loga esot pieklauvējuši Nacionālās gvardes karavīri un likuši izslēgt kameru, bet pēc tam žurnālisti arestējuši.

Pēc uzbrukuma sociālajos tīklos tika publicēts ziņojums no bijušo Venecuēlas karavīru pagrīdes grupas, kas dažiem lika domāt, ka grupējums varētu būt saistīts ar notikušo. Daži citi venecuēlieši pieļauj, ka notikušais varētu būt Venecuēlas valdības pirksts. "Doma, ka tas bija pašu sarīkots uzbrukums - vai viņi to tagad izmantos, lai pastiprinātu represiju vilni?" sacīja Nikmers Evans, kurš aizgāja no Maduro partijas un vēlāk piedalījās opozīcijas kampaņās.