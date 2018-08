Lindai Leen metas slikti no partiju cīņām pirms Saeimas vēlēšanām

“Slikti metas no partiju savstarpējiem apvainojumiem kā galveno, pat pamatieroci cīņā par vēlētāju. Kā tādā viduslaiku tirgus laukumā... Rodas sajūta, ka reālā funkcija un mērķi – darbs valsts un tautas labklājības labā/programmas, paliek n-tajā plānā kā tāda formalitāte, kas gariem zobiem “jāpievelk”. Trūkst gaišu un reizē dzelzs stipru cilvēku! Un neatkarīgu mediju... Es, vairoties no dzeltenā politiķu spama pēdējās dienas, patiesi domāju – ko es VARU darīt? [..] Man rūp šī vieta, kur dzīvoju. Un rūp arī sava dzīve un laime. Un, lai kā negribētos, tā kaut kādā mērā atkarīga no ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem valstī,” sociālajā tīklā “Instagram” raksta dziedātāja.