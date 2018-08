“Latvijas Goda aplis” aicina uz Viduslaiku svētkiem Jaunpils novadā

Pulksten 15.30 pils kamīnzālē norisināsies sarunas ar Kurzemes dzejnieci Maiju Laukmani, bet no pulksten 18.30 ikviens varēs piedalīties stāstnieku Gunta Pakalna, Inas Celitānes un Liesmas Lagzdiņas piedāvātajā stāstu novakarē vairākās pils zālēs un arī pagrabā. Paralēli darbosies arī rakstīšanas skola. Vēl pulksten 15.30 sāksies aktivitātes pils pagalmā, kur būs iespēja vērot viduslaiku priekšnesumus un bruņinieku cīņas, kā arī uzdejot to laiku dejas attiecīgas mūzikas pavadībā. Visi tiek aicināti aplūkot arī Jaunpils dzirnavas un viduslaiku sētu “Niedru lija”.

Plašāka informācija par svētkiem atrodama interneta lapā jaunpilspils.lv. Biļetes nopērkamas “Biļešu servisa” kasēs vai bilesuserviss.lv. Ieeja svētkos izmaksās EUR 8, septiņu gadu vecumu sasniegušiem bērniem – EUR 5, bet, apmeklējot tikai vakara koncertu, būs jāšķiras no EUR 3. Zaļumballē ieeja būs bez maksas.

Festivāls “Latvijas Goda aplis” ir viens no Latvijas valsts simtgades projektiem, kas kopš pērnā gada novembra godina dažādus Latvijas novadus un to ievērojamās personības, katru nedēļu ciemojoties kādā no daudzajām skaistajām un stāstiem bagātajām valsts vietām. Festivāls turpināsies līdz šā gada novembrim, kulminējot gaismas festivālā “Staro Rīga”. Attiecīgi arī “Latvijas Goda apļa” pieturvietās tiek ieskicētas gaismu festivāla vizualizācijas, radot vēl emocionāli pacilājošāku noskaņu. Festivālu “Latvijas Goda aplis” rīko biedrība “Staro 100” sadarbībā ar novadu pašvaldībām, kultūras centriem un namiem, nevalstiskām organizācijām, novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas valsts simtgades biroju.