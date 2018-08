Šnipke: Karjeru veidošu ar mērķi nokļūt Eirolīgā

"Treneris teica, lai ejam soli pa solim uz priekšu un ar katru spēli uzlabojam savu sniegumu. To arī darījām. Zelta nav, bet arī sudrabam nav ne vainas. Jau pirmajā treniņnometnē nostādījām mērķi - uzvarēt. Es ticēju, varbūt kāds neticēja. Zinājām, ka mēs to varam. Kāpēc gan mēs nevarētu izcīnīt zeltu? Uz to arī gājām," uzsvēra Šnipke.