Rinkēvičs: Bariņš "noderīgo idiotu" pēc vēlēšanām Latviju var novest starptautiskā izolācijā

"Latvija ir daļa no Eiropas un pasaules - to spilgti apliecina gan populistu kustība, gan centieni ietekmet mūsu vēlēšanas no ārpuses. Ir tikai vairākas būtiskas nianses. Atšķirībā no daudzām Eiropas valstīm Latvijas demokrātija vēl ir ļoti jauna, tās institūtiem būs grūti tikt galā ar mēģinājumiem sagraut mediju brīvību, tiesu neatkarību un pilsoniskās brīvības. Līdz ar to lielas daļas sabiedrības kārdinājums “beidzot tikt galā ar neliešiem un zagļiem”, neredzot, ka lozungu aizsegā tiek bīdītas savtīgas intereses, radīs lielisku augsni mūsu valsts pamatu erozijai," uzskata Rinkēvičs.