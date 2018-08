Murakami īpašā radioraidījumā atklāti par mūziku, grāmatām un skriešanu

Minētajā radio raidījumā izskanēja šādi Murakami iecienīti skaņdarbi - amerikāņu džezroka klasiķu «Steely Dan» dziedātāja un pianista Donalda Feigena (Donald Fagen) dziesma "Madison Times", "The Beach Boys" līdera Braiena Vilsona (Brian Wilson) "Heigh-Ho/Whistle While You Work/Yo Ho (A Pirate's Life for Me)". "The Beach Boys" ir vispār viena no Murakami mīļākajām grupām.

Skanēja arī vokalīzes meistara King Pleasure "DB Blues", Erika Bērdona (Eric Burdon) "Sky Pilot", Džoija Remouna (Joey Ramone) "What a Wonderful World", Džordža Harisona (George Harrison) "Between the Devil and the Deep Blue Sea", Bena Sidrana (Ben Sidran) "Knockin' on Heaven's Door", dueta "Hall & Oates" skaņdarbs "Love Train" un "The Doors" nemirstīgais "Light My Fire".