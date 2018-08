No kā tu baidies?

No augstuma, no šaurām, tumšām vietām.

Citu cilvēku noniecināšana, lai pats justos labāks. Es nezinu, vai es tā daru vairāk kā citi, bet es tā daru un zinu, ka no tā jātiek vaļā.

Šķiet, ka tādas gan man nav. Ir, protams, kaut kas kas ļoti iespiedies atmiņā no bērnības, bet nedomāju, ka atkārtoti skatoties tas būtu tikpat iespaidīgi.

Es nelasu daiļliteratūru nemaz. Bet man patīk lasīt dažādas instrukcijas. Pēdējais bija par to, kā būvēt māju no māla salmiem un grants. To visu samaisa kopā un sanāk kaut kas loti izturīgs, bet videi draudzīgs. Varbūt kādu dienu izmēģināšu.