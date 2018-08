Zeltiņš: Rīgas ostai ambiciozi nākotnes plāni

Kā vienu no būtiskākajiem pirmā darbības gada izaicinājumiem A.Zeltiņš “Dienai” min Krievu salas attīstības projekta pārņemšanu un sekmīgu īstenošanu. Neskatoties uz dažādiem vēsturiskajiem skandāliem un peripetijām ap Krievu salas projektu, tas ir jāpabeidz noteiktajā termiņā. Šobrīd jau gandrīz ikvienam ir skaidrs, ka šie termināļi ir nepieciešami ostai gan šobrīd, gan arī nākotnes attīstības kontekstā. Skaidrs, ka šāda mēroga projektiem ir raksturīgi, ka teju paralēli ir jāīsteno daudz un dažādu procesu, darbu, tajā skaitā runa ir par reālajiem būvniecības darbiem, ko īsteno gan osta, gan arī jauno termināļu īpašnieki. A.Zeltiņš ir optimistiski noskaņots, ka līdz gada beigām, arī tuvāk ziemai, šogad laika apstākļi būs pietiekami labvēlīgi, lai visus darbus pabeigs noteiktajos termiņos. Kā otru no būtiskākajiem izaicinājumiem Rīgas brīvostas pārvaldnieks min Rīgas ostas darbības stratēģiju nākamo desmit gadu periodam, kas jāpabeidz un jāapstiprina līdz šā gada beigām, lai jau nākamā gada sākumā ir absolūta skaidrība par darbības attīstības programmu nākamajiem desmit gadiem – kādā virzienā Rīgas osta kuģo – attīstās, darbojas.

Attiecībā uz Rīgas ostas nākotnes kursu, A.Zeltiņš “Dienai” pauž, ka kardinālas izmaiņas nav gaidāmas. Skatoties nākotnē, ir jāņem vērā ostas vēsturiskās attīstības nianses, ka Rīgas ostā ir bijis un aizvien ir pietiekami augsts Krievijas izcelsmes kravu īpatsvars. Protams, šajā apstāklī esošais risks ir tas, ka attiecībā uz Krievijas izcelsmes kravām (pamatā runājot par oglēm) ne Krievijas puse, ne arī kāds no privātajiem pārvadātājiem vai stividoriem nevar ne sniegt, ne saņemt kaut kādas garantijas par to, ka ogļu tranzīts caur Rīgas ostu turpināsies, apjomi saglabāsies. Tajā pašā laikā tas nenozīmē, ka Rīgas osta no šīm kravām grasās atteikties, ar tām tiek un tiks strādāts, jo tās aizvien ir ļoti būtisks elements kopējā Rīgas ostas kravu konjunktūrā, bet tajā pašā laikā ir jāspēj attīstīt to nišas kravu piesaistīšanu, kas vēsturiski Rīgas ostā nav bijušas.