Aicina pieteikt filmas nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps"

Lai nominētu filmas kategorijā "Labākā filma" un citās profesionālajās kategorijās, izveidota atlases komisija, kurā darbojas Zane Balčus no starptautiskās filmu kritiķu asociācijas "FIPRESCI" Latvijas nodaļas, Sonora Broka no Latvijas Kinematogrāfistu savienības, Ilona Brūvere no Latvijas Kinoproducentu asociācijas, Kristīne Matīsa no NKC, Rihards Pīks no Latvijas Kinooperatoru ģildes, Normunds Pucis no Latvijas Filmu mākslinieku ģildes un Anna Zača no Latvijas Animācijas asociācijas.