Baltijas bundzinieku samits Rīgā pulcēs 300 mūziķu

Bundzinieku samita kulminācija būs "Lielais vakara koncerts", kas sāksies plkst.20. Tajā visi bundzinieki kopā izpildīs dažādus ritmus un spēlēs līdzi populārām dziesmām. Koncerta galvenie viesi būs Maiks Terrana no ASV un Gergo Borlai no Ungārijas.

Tāpat pasākumā viesosies ielu teātris "V.O.S.A. Theatre" no Čehijas, maršējošie bundzinieki "Drumline Latvia", Korejas bundzinieku grupa "Tako", Nila Īles jaunā grupa "Kanisaifa" un "DJ Vento". Uz samita mazās skatuves uzstāsies bundzinieku grupa "The Clicks JR", bundzinieks Igors Faleckis no Polijas, kā arī Andžeja Grauda bungu skolas bērnu grupas un citi pašmāju meistari.