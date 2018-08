Lieliski ir Batlera kundzes, grupas līdzdibinātājas Režīnas Šasānas (Regine Chassagne) solo iznācieni - «Electric Blue», īpaši «Put Your Money On Me», kuros atraktīvā dāma demonstrē savā dziedājumā kaut ko no Keitas Bušas grāmatas.

Koncertam pa vidu izskan "Neon Bible" dziesmu bloks, šis tas no "Reflektor" un kulminē ar jaunās plates bliezēju "Creature Comfort" - lēns, stampājošs deju ritms ar analogo sintezatoru griezīgo skaņu, komplektā ar uzrunājošo tekstu ("God, make me famous, If you can't just make it painless") - ir viens no episkākajiem koncertu noslēguma skaņdarbiem kāds dzirdēts.