Ministrs augsti vērtējot LTRK sniegto atbalstu Latvijas uzņēmējiem, pārstāvot to intereses uzņēmējdarbības vides sakārtošanā, taču izmeklēšanu regulē likums un iekšlietu ministrs nav pilnvarots uzraudzīt kriminālprocesa veikšanu.

Restorānu tīkla "Vairāk saules" pārstāvji aģentūrai LETA pauda, ka līdz ar paziņojumu par nevēlēšanos tikties ar "Vairāk saules" un LTRK pārstāvjiem iekšlietu ministrs izvairās no tiešo pienākumu pildīšanas, jo viņa kā atbildīga politiķa un nozares vadītāja pienākums ir iesaistīties akūto problēmu risināšanā, jo īpaši, ja viņa pārziņā esošo institūciju pieņemtie lēmumi vai to trūkums rada sistēmiskas problēmas un draudus tautsaimniecībai.

"Tikšanās iemesls nebija ministra minētā "iejaukšanās Valsts policijas krimināllietā", bet gan jautājums par to, kā ministrija varētu palīdzēt uzņēmumam "Vairāk saules" turpināt strādāt atbilstoši visām Latvijas normatīvo aktu prasībām. Pašreizējā situācijā, kad ir konfiscēti kases aparāti, mobilie tālruņi, datori, dažādi datu nesēji, kā arī grāmatvedības, ugunsdrošības un Pārtikas un veterinārā dienesta dokumenti, ir būtiski iedragāta uzņēmuma saimnieciskā darbība - tiek ierobežotas uzņēmuma iespējas izmaksāt algas darbiniekiem, samaksāt nodokļus, kā arī norēķināties ar piegādātājiem," uzsvēra "Vairāk saules" līdzīpašnieks Endijs Bērziņš.

Viņš piebilda - lai "Vairāk saules" varētu turpināt strādāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā minimums, ir nepieciešams nodrošināties ar grāmatvedības datu bāzes kopijām. Šādu kopiju izsniegšana nekādā veidā neietekmētu kriminālprocesu, bet pasargātu uzņēmumu no citu valsts institūciju sankcijām, taču bez sadarbības ar kriminālpoliciju, to šobrīd nav iespējams īstenot.

Tāpat kompānijas ieskatā ministra pienākums ir būt par vidutāju starp sabiedrību, tostarp uzņēmējiem, un paša vadīto iekšlietu resoru. "Vadot tik nozīmīgu ministriju, kas var ietekmēt tūkstošiem uzņēmumu un indivīdu likteņus, ir bezatbildīgi izvairīties no akūtu nozares problēmu risināšanas un meklēt iemeslus, lai no sevis noveltu atbildību. Atbildīgam politiķim ir jābūt ieinteresētam aktīvi iesaistīties viņa pārziņā esošo institūciju radīto problēmu risināšanā, nevis meklēt formālus iemeslus, lai to nedarītu," norādīja uzņēmumā.