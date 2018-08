Laužam mītus – 7 aplami mājas tīrīšanas triki

Vairums no mājas tīrīšanas trikiem ir balstīti uz zinātni un arī šis ieteikums ir viens no tiem. Jā, karstums iznīcina baktēriju, taču ne mikroviļņu krāsnī. Laiks, kas ir nepieciešams, lai nogalinātu pilnībā visas baktērijas, kas apsēdušas virtuves sūkļus, ir pārāk ilgs un beigu beigās šāds eksperiments beigsies ar degošu un izkusušu sūkli. Vācijas mikrobioloģijas institūta 2017. gada veiktajā pētījumā noskaidrots, ka pat augstā temperatūrā apstrādātajos virtuves sūkļos izdzīvo apmēram 40% mikroorganismi, no kuriem daži ir pat dzīvībai bīstami. Tā vietā izmanto kokvilnas vai mikrošķiedras lupatiņas, kuras drīkst mazgāt veļas mašīnā.