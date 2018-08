Skeitborda sacensībās no Latvijas sportistiem labāko rezultātu uzstādīja Niklāvs Vētra - viņš ierindojās 13. vietā, ar pāris punktu starpību vien atpaliekot no 12 finālistiem. Uz pjedestāla skeitborda sacensībās kāpa skeitborda smagsvari no Krievijas – attiecīgi trešajā un otrajā vietā Max Kruglov un Egor Kaldikov. Zelta medaļu šoreiz iegūst slavenais ASV skeitborda veterāns Simon Stricker.