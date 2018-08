Megana Mārkla atklāj, kas ir viņas ikrīta enerģijas lādiņš

Tik tiešām, ir vērts ņemt piemēru no bijušās aktrises, jo, kā zināms, zaļie dārzeņi un augļi satur maz kalorijas un ir bagāti ar vitamīniem un minerālvielām. Turklāt tie ir labs celulozes un antioksidantu avots, kas palīdz cīnīties pret stresu un tiek galā pat ar vislielākajām garīgajām un fiziskajām slodzēm. Šis zaļais dzēriens lieliski attīra organismu no kaitīgajām vielām, izvadot visu kaitīgo, kas organismam nav nepieciešams. Recepti Megana ir apguvusi vēl no aktrises karjeras laikiem. Tagad, kā ziņo “Woman”, kad filmēšanas laukuma dekorācijas ir nomainītas pret nenovērtējamo un izsmalcināto karaļnama interjeru un grafiks ir kļuvis vēl intensīvāks, zaļais smūtijs Mārklai ir kļuvis tik aktuāls kā nekad iepriekš.