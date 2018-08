Latvijā joprojām augstākais kontrabandas cigarešu īpatsvars ES

Līdz ar to Latvijas ikgadējie zaudējumi no nesamaksātajiem nodokļiem cigarešu kontrabandas dēļ sasniedz aptuveni 59 miljonus eiro.

Kopējais cigarešu patēriņš aizvadītajā gadā Latvijā bija 2,28 miljardi vienību, kas ir par 6,6% mazāk, salīdzinot ar 2016.gadu. Kontrabandas un viltoto cigarešu apjoms, kas veido 21,1% no kopējā patēriņa apjoma valstī, faktiskajos skaitļos ir 0,48 miljardi cigarešu. No šī apjoma 71,3% bija tā sauktā "baltā kontrabanda", 7,7% viltotās cigaretes, savukārt 21% - cita veida izcelsmes kontrabandas produkcija.

Attiecīgi, no Baltkrievijas kontrabandas ceļā 2017.gadā tika ievesti 343 miljoni cigarešu jeb 66,7% no kopējā kontrabandas apjoma, savukārt no Krievijas - 51 miljons cigarešu jeb 10% no kopējā apjoma.