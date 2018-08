"Lazy Francis" kleitas uz sarkanā paklāja Losandželosā un Londonā

Появились первые релизы, и я наконец-то могу похвастаться лично. 🍒🍒🍒 Два континента, Две премьеры, Две красных дорожки, Два Lazy Francis платья, созданные в кротчайшие сроки мной и командой по виртуальным меркам специально для маленькой Бронте, которая играет роль Маделин Робин в новом диснеевском Винни Пухе /Christopher Robin/. Спасибо всем за добрые слова 💋 Ценю и люблю. ❤️ #lazyfrancis #christopherrobin #celebrities #BronteCarmichael @lazyfrancis

