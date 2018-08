Boksa menedžeris no Krievijas publiski ķengā Briedi, saucot par gļēvuli, skopuli un sliktu cilvēku

Viņš sociālajos tīklos ievietotā video paziņoja, ka visi Briedim palīdzējuši, kā vien varējuši, ziedojuši laiku un naudu, bet, kad bokseris nonācis “augšā”, notikusi “atbrīvošanās no cilvēkiem”, veicot arī darījumus aiz palīgu mugurām.

“Es tevi aizvedu uz boksa supersēriju. Es! Tu izdarīji nesmuki, netīri, aiz manas muguras sāki darīt sliktas lietas, tāpat kā savā karjeras sākumā. [..] Tu tāds pats arī esi palicis un vienmēr esi bijis tāds. Mēs to par tevi zinājām. Par tevi to zina visa Latvijas bokseru kopiena. Mani brīdināja, bet es neklausījos, jo man bija darbs, es biju apņēmies tevi par pasaules čempionu un es tevi padarīju par pasaules čempionu. Es pēc cīņas ar Usiku teicu, ka es tevi īsā termiņā atkal padarīšu tevi par čempionu – bet tu domā tikai par naudu. Kad ļaudis domā tikai par naudu, viņiem tās nav, saproti. Skopums rada nabadzību. [..] Tu zini, ka tev nav taisnība. Visi to zina. Mans rezumē ir tīrs,” stāstīja Hačaturovs, piebilstot, ka ticis izmantots.