Traģiski bojāgājušā pašmāju basketbolista Zeidaka sieva velta mīlestības pilnus vārdus vīram

Sociālajā tīklā “Instagram” savā privātajā profilā Valērija publiskojusi savas pārdomas par šo traģēdiju, kas neatgriezeniski izmainījusi viņas dzīvi: “Es nekad neaizmirsīšu, kā tu mani turēji, kad uzzināju, ka esmu stāvoklī. Es atnācu pie tevis asarām acīs, nobijusies no nākotnes, nezinot kā tu uz to reaģēsi... tu mani tik mīļi apskāvi un teici, ka viss būs kārtībā. Es raudāju pie tavām krūtīm, kamēr tu spēlējies ar maniem matiem. Tikai daži zināja, ka tu mēdz būt arī ļoti maigs. Tieši tas tevī mani piesaistīja. Un es zinu, ka mūsu attiecības nebija perfektas, bet tās pavisam noteikti bija īstas... Es vienmēr atcerēšos mūsu kopā pavadītos labos laikus, un es tev mūžam būšu pateicīga par mūsu mazo eņģelīti. Viņa ir mans iemesls dzīvot... lai arī tu vairs neesi šeit, uz zemes joprojām atrodas daļiņa no tevis. [..] Es viņai vienmēr atgādināšu par to, kā tu viņu mīlēji, un to, ka tu viņu vērosi no augšas... mūžīgi. Dusi mierīgi, Kris. Tev vienmēr būs īpaša vieta manā sirdī.”