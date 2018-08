Šogad Baltijas filmu dienas Rīgā sākas ceturtdien, 23. augustā plkst. 18:00, kad varēs noskatīties vienu no Lietuvas visu laiku iemīļotākajām filmām un pirmo, kas uzņemta pēc valsts neatkarības atjaunošanas, - "Bērni no viesnīcas "Amerika"" (Vaikai iš "Amerikos" viešbučio, 1990, režisors Raimundas Banionis). Notikumi risinās tā sauktā Kauņas pavasara laikā septiņdesmito gadu Lietuvā, tas ir stāsts par pusaudžiem - viņi klausās Padomju Savienībā aizliegto rokenrolu, slepus sūta vēstules uz Radio Luxembourg un rīko paši savu "Vudstokas festivālu". Atšķirībā no Rietumiem, Lietuvā mūzikas mīļotāji kļūst par aizdomās turētiem noziedzniekiem, vismaz VDK acīs. Pēc filmas - saruna ar režisoru Raimundu Baņoni.