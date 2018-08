Ostapenko setu iesāka ar neveiksmīgu servi, kā rezultātā nonāca iedzinējos ar 0-3. Tiesa, turpinājumā viņa divreiz nobreikoja pretinieci, kas palīdzēja panākt neizšķirtu, bet pēc tam tenisistes apmainījās vēl ar diviem breikiem. Nākamajos četros geimos abas tenisistes realizēja savas serves, līdz ar to seta uzvarētāja tika noskaidrota taibreikā. Tajā Ostapenko pieļāva vēl divas dubultkļūdas, tomēr prata gūt uzvaru ar 8:6.

Ostapenko šī bija pirmā spēle kopš 12.jūlija, kad viņa cieta neveiksmi Vimbldonas čempionāta pusfinālā, savukārt Konta pagājušajā nedēļā spēlēja Sanhosē WTA "Premier" turnīrā, kur sasniedza ceturtdaļfinālu, pirmajā kārtā ar 6-1, 6-0 sagraujot titulēto amerikānieti Serēnu Viljamsu. Lielbritānijas pārstāve šosezon sasniegusi viena WTA turnīra finālu, to iespējot dzimtenē Notingemā.

Konta karjeras laikā ir izcīnījusi trīs WTA turnīru uzvarētājas titulus, no tiem divus pērn, kad triumfēja Sidnejas un Maiami turnīros, bet pirmo lielo panākumu guva 2016.gadā Stenfordā.

Tāpat Ostapenko otrdien aizvadīs arī dubultspēļu turnīra pirmo kārtu, kur duetā ar Ludmilu Kičenoku no Ukrainas spēlēs pret Rakeli Atavo no ASV un Annu Lēnu Grēnefeldi no Vācijas.