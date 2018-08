Aizvadītajā nedēļas nogalē Kanādā, "Trois Rivieres" sacīkšu trasē norisinājās septītais FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posms. Cīņas bija karstas un pārāks tajās izradījās 2017.gada čempions Johans Kristofersons no Volkswagen vienības. Otrais palika cits zviedrs, taču no Peugeot komandas - Timijs Hanens, bet trešo pozīciju ieņēma titulētais francūzis Sebastjans Lēbs no tās pašas vienības. Zīmīgi, ka šajās sacensībās pirmo reizi šogad finālā iekļuva Jānis Baumanis no privātās STARD vienības. Finiša līniju gan viņš šķērsoja kā sestais, taču ieguva Monster Energy Supercharge Award balvu par labāko reakciju startā.