CVK lems, vai lūgt drošības iestādēm informāciju par Ždanoku

Tāpat šodien tiks skatīts jautājums par deviņu pēc pēdējās CVK sēdes iesniegto partiju sarakstu reģistrēšanu. Kopumā Saeimas vēlēšanām iesniegti 16 politisko spēku kandidātu saraksti, no kuriem līdz šim reģistrēti septiņi.

Lai arī Satversmes tiesa (ST) savā jūnijā pasludinātājā lēmumā neatcēla aizliegumu kandidēt Saeimas vēlēšanās personām, kuras pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās noteiktās padomju organizācijās, tā arī uzsvēra, ka likumā ir ietverts mehānisms, kas ļauj katru gadījumu izvērtēt individuāli un pārliecināties par to, vai uz personu ir attiecināms apstrīdētajā normā ietvertais aizliegums kandidēt parlamenta vēlēšanās. Pārbaudot pieteikto kandidātu, CVK jāpārliecinās ne tikai par to, vai ar tiesas spriedumu ir konstatēta personas aktīva darbība apstrīdētajā normā minētajās organizācijās, bet arī par to, vai persona ar savu rīcību vēl joprojām apdraud Latvijas valsts neatkarību un demokrātiskas tiesiskas valsts principus, atzīmēja ST.