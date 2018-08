Otrais festivāls "Bauska TASTE" pulcē 10 000 apmeklētāju

“Tā bija liela atbildība pret tiem tūkstošiem, kas pirmie iegādājās biļetes vēl nezinot festivāla programmu. Šobrīd varam teikt, ka apmeklētāju, dalībnieku, ēdinātāju un citu iesaistīto pušu kā, piemēram, mūziķu un festivālu organizatoru atzinība viennozīmīgi parāda, ka festivāls ir izdevies. Mēs esam ilgi strādājuši un turpinājām darbu arī festivāla laikā, tamdēļ, iespējams, mēs to burvību nesajutām, bet ja šīs puses mums to apliecina, tad mēs tam varam noticēt. Jau šodien esam gatavi uzsākt darbu pie nākamā gada festivāla, kamēr esam “karsti” un kamēr vēl prātā ir visas nianses, ko esam apjautuši paši vai ko ieteikuši apmeklētāji. Mums ir vēlme tās uzlabot jau šodien, lai jau nākamgad festivāls būtu vēl labāks un komfortablāks apmeklētājiem,” atklāj Bauskas Kultūras centra direktors, festivāla organizators Jānis Dūmiņš.

Bauskas Kultūras centra pasākumu producente, festivāla organizatore Līga Stankeviča pēc veiksmīga festivāla noslēguma jūtas pacilāta, bet mierīga: “Vārds, kas man visbiežāk skan galvā jau no festivāla nedēļas, ir pateicība. Esmu pateicīga par ikvienu, kurš ir pielicis roku festivāla tapšanā, jo šajās dienās pārliecinājos par lielu patiesību sev – viens tu neesi un nekad nebūsi karotājs. Tikai kopā ir spēks un tam ir jātic – tas ir skaisti kopā iet vienu ceļu, lai sasniegtu vienu mērķi. Šobrīd es jūtu mieru un prieku par to, cik mēs esam forši, kā mēs atmetam savus untumus un esam cits pret citu cilvēcīgi. Tā ir vārdos neaprakstāma sajūta, kam šodien pāri visam ir miers, prieks, mīlestība un pacilātība, kuru rada gan komanda, gan apmeklētāji, kuru sejas es skrējienā pamanīju un redzēju, ka viņi bija laimīgi un atpūtušies. Tas ir mērķis, kamdēļ mēs to darām – lai kopīgi milzu pūlim radītu labas emocijas. Gan tiem, kas vēl autiņos, gan tiem, kas jau pieredzējuši pasākumu apmeklētāji. Būt zem vienām Bauskas Pilskalna parka debesīm, nedomāt, nerisināt, neraizēties, bet būt cilvēcīgiem ar sevi, savu ģimeni un draugiem, pavadot vienu laisku nedēļas nogali mūsu trakajās dzīvēs. Un šī sajūta liek lidot. Es ar otro “Bauska TASTE” festivālu dzīvoju gadu, tas ir darbs, tā ir atbildība un tie ir vismaz 10 tūkstoši acu pāru, kas iedod enerģiju. Mēs esam pelnījuši šo festivālu, vienu nedēļas nogali bezrūpībā un mēs esam gatavi uzņemt viesus, jo mums ir viss, lai to darītu.”