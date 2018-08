Sevastova un Svitoļina zaudē Monreālas turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā

WTA ranga 19.vietas īpašniece Sevastova šī paša turnīra vienspēļu sacensībās pirmajā kārtā nepilnas stundas laikā ar rezultātu 6-1, 6-0 sagrāva Serbijas tenisisti Aleksandru Kruniču, bet nākamajā kārtā tiksies pret Riodežaneiro olimpisko spēļu čempioni Moniku Pudžu. Sākotnēji viņai bija paredzēts duelis ar Garvinji Mugurusu, taču spāniete traumas dēļ atsauca savu dalību no turnīra.

Dubultspēļu turnīra pirmo kārtu pārvarēja Aļona Ostapenko, kura duetā ar Ludmilu Kičenoku no Ukrainas ar rezultātu 5-7, 6-4, 10:4 pārspēja Rakeli Atavo no ASV un Annu Lēnu Grēnefeldi no Vācijas.