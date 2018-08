Mūziķi saņem vien 12% no 43 miljardu mūzikas industrijas ieņēmumiem

Kompānijas "Citigroup" pētījumā "Putting the Band Back Together" norādīts, ka mūziķi saņem vien 12% no visiem mūzikas industrijas ieņēmumiem. Neskatoties uz to, ka amerikāņu mūzikas klausītāji kopumā gadā tērē 20 miljardus dolāru, savukārt pati industrija spēj saģenerēt 43 miljardus, mūziķi no tā visa saņem vien piecus miljardus.