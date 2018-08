Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās startēs teju trešdaļa Rīgas domes deputātu

No partijas "Saskaņa" kandidēt Saeimas vēlēšanās plāno deputāte Regīna Ločmele-Luņova un deputāts Viktors Paškovs. Abi startēs Rīgas vēlēšanu apgabalā attiecīgi ar ceturto un 24.kārtas numuru.

No otras koalīcijas partijas - "Gods kalpot Rīgai" - neviens deputāts vēlēšanās nepiedalīsies. Kā iepriekš paudusi partijas vadība, viņi sevi pozicionē kā "Rīgas patriotu partiju" un kā prioritāti izvirzījuši darbu galvaspilsētā.

Rudenī gaidāmajās vēlēšanās spēkus izmēģināt nolēmusi lielākā daļa - 17 no 28 opozīcijas deputātiem. No partijas "Vienotība" frakcijas četriem pārstāvjiem kandidēs tikai viens - deputāts Olafs Pulks, kurš Rīgas domes opozīcijā darbojas jau kopš 2007.gada. Viņš startēs ar ceturto numuru Vidzemes apgabalā no partiju apvienības "Jaunā Vienotība" saraksta.