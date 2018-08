Mārtiņš Ķibilds atklāj parastajiem “mirstīgajiem” visnepieejamāko vietu, kurā pabijis

“Iepriekšējās pils, uz kuras pamatiem uzbūvēja tagadējo, šodien vairs nav, [..] Esmu bijis absolūti nepieejamā pagrabā zem Svina torņa, kur vēl var redzēt vecās pils torņa pamatus. Tur var iekļūt pa caurumu, kas izurbts trīs metrus biezā torņa sienā. To septiņdesmitajos gados izurbināja arhitekts Pēteris Blūms kopā ar dažiem tādiem pašiem Rīgas vēstures fanātiķiem. Pa to caurumu uz priekšu var tikt tikai četrrāpus, un tur ir ielīduši tikai uz roku pirkstiem saskaitāmi cilvēki. Mēs līdām ar visām kamerām un prožektoriem. Tas bija ekstrēmi. Tā ir vieta, kur patiešām neviens mirstīgais nenokļūs,” bijušais TV spēles „Gribi būt miljonārs?” vadītājs.

Kā zināms, “Atslēgas” stāsta par Latvijas valsts vēstures nozīmīgākajiem jeb «atslēgas» notikumiem, personībām un pagriezieniem no 1918. gada līdz mūsdienām. Katra sērija ir 15 minūtes gara un apskata vienu notikumu. Atslēgu mērķis ir katru izvēlēto notikumu atklāt no neparasta skatupunkta, it kā «atslēdzot durvis» uz mazāk zināmiem un tāpēc īpaši intriģējošiem faktiem.