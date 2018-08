Kučinskis aicinās prokuratūru izvērtēt pretlikumīgu OIK atļauju izsniegšanu desmit vēja stacijām

Ministru prezidenta ziņojumā par OIK ieviešanas hronoloģiju no 2007.gada līdz 2018.gadam minēts, ka 2009.gada 24.martā, pamatojoties uz noteikumiem par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, tika izsniegtas atļaujas desmit vēja elektrostacijām. Tomēr minētie noteikumi vairs nebija spēkā kopš 2009.gada 14.marta.

Viņaprāt, attiecīgo desmit licenču izsniegšanai no likumdošanas viedokļa vajadzēja būt neiespējamai. "Esmu izbrīnīts, ka tajā laikā tam nepievērsa uzmanību," sacīja Ministru prezidents, piebilstot, ka "vēl priekšā ļoti sarežģīts stāsts, un tie visi, kas saka, ka no OIK var attiekties vienā dienā vai to nevar vispār, tiem nav taisnība".