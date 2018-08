Elizabete Balčus izdod jaunu dziesmu un mūzikas video “Ika”

Pēdējā pusgada laikā Elizabete aktīvi koncertē Eiropā un ārpus tās, ar savu mūziku tuvinoties performances mākslas virzienam. Kad koncertturnejas ietvaros Elizabete uzstājās Londonā, aizsākās sadarbība ar izdevniecību “Wall Of Sound”, kas izdevusi tādus zināmus mūziķus kā Royksopp, Grace Jones, Mogwai, Propellerheads, Zoot Woman u.c. “Ika” tiks izdota izdevniecības paspārnē un no 17. augusta būs pieejama visās mūzikas straumēšanas vietnēs. Dziesma ir pašas ierakstīta un producēta, to miksēja Silvestrs Zemgals.