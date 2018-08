Kinoskatītāju interese par Latvijas filmām dubultojusies

Latvijas filmu izplatīšanas dati liecina, ka laika periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam Latvijas kinoteātros apmeklētāko filmu desmitniekā iekļuvušas četras Latvijas filmas, turklāt trīs no tām nav šo topu pametušas kopš aprīļa, kad tika apkopoti pirmo trīs mēnešu dati. Vēl jo iespaidīgāk, ka Latvijas filmas ieņem pirmās divas vietas topā, apsteidzot pasaulē populāro kompānijas Universal Pictures romantisko drāmu "Brīvība piecdesmit nokrāsās" (trešā vieta) un jebkuru citu filmu, kas vien šogad startējusi Latvijas kinorepertuārā. Divas no četrām Latvijas filmām populārāko desmitniekā ir veidotas Nacionālā Kino centra programmā Latvijas filmas Latvijas simtgadei - spēlfilmas "Paradīze ’89" (režisore Madara Dišlere, Tasse Film) un "Bille" (režisore Ināra Kolmane, studija Deviņi).