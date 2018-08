Iebilst pret niecīgo valsts atbalstu mācībām tirdzniecības profesijā

LTA atgādināja, ka Valsts izglītības attīstības aģentūra trešdien paziņoja par papildu uzņemšanu 22 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā Jauniešu garantijas projektā. Uz šodienu Valsts nodarbinātības aģentūrā reģistrētas 4662 vakances, no kurām 660 ir tirdzniecības darbinieki (15%). Tikmēr darba tirgū ir vismaz divtik lielāks pieprasījums pēc tirdzniecības darbiniekiem. Tajā pašā laikā jauniešu garantijas projektā no 32 profesijām iekļauta tikai viena tirdzniecības profesija - pārdevējs - un izdalītas 25 vietas no 1500 (1,5%). Tāpat piedāvātā pārdevēju apmācības programma Daugavpils tirdzniecības profesionālā vidusskolā nav saskaņota ar nozares darba devēju organizāciju.