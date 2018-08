Būvmateriālu tirgotāja "Depo" apgrozījums pērn audzis par 7,7%

Gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka uzņēmums pērn ir nostiprinājis līdera pozīcijas Latvijas DIY ("do it yourself" - dari pats) segmentā. Tas ir panākts, balstoties uz mērķtiecīgu, iedarbīgu un arvien pieaugošu klientu plūsmu ģenerēt spējīgu mārketinga stratēģiju, risku minimizāciju, izveidojot DIY segmentam atbilstošu naudas plūsmu nodrošinošu klientu struktūru.