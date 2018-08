Igates pilī apskatāms fotostāsts par Latvijas privāto muižu likteņiem

Stāsta Igates pils: “Kopš 2016.gada pavasara Igates pilī saimnieko SIA “Domaines et Chateaux”, nomājot to no Valsts nekustamiem īpašumiem. Bijām ieinteresēti atsaukties uz aicinājumu piedalīties fotostāsta projektā, jo tas radīja padziļinātu interesi iegūt informāciju par pils vēsturi.

Apkopojot projektā pieteiktos muižu stāstus, jāsecina, ka daudzu muižu likteņi ir bijuši visnotaļ līdzīgi. Pēc ziedu laikiem, kad baroni un hercogi rūpējās par muižu greznību, diemžēl vairums no tām nonāca aizmirstībā vai padomju laikos kalpoja kā kolhoza kantori, pansionāti un skolas. Tas atsaucās ne tikai uz ēku tehnisko, bet arī vizuālo stāvokli, muižām liekot zaudēt daļu no to arhitektūras unikalitātes. Vairums muižās atjaunošanas darbi sākās pēc 2000.gada. Atjaunošanas process vērtējams kā visnotaļ laikietilpīgs un sarežģīts gan laika zoba radīto postījumu, gan finansiālo šķēršļu dēļ. Tagad lielākā daļa muižu ir vērušas savas durvis kā viesu mājas un viesnīcas, ļaujot no jauna sajust īpašo gaisotni, kas ziedu laikos mājoja katras muižas sienās.