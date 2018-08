Greifāne pirms savas filmas pirmizrādes jūtas tā, it kā grasītos dzemdēt

Premier of my movie already tomorrow. See you guys in cinema. I'm super nervous, this is like giving birth to a child. Thanks to all SUPPORTERS and all of my team. ❤#premiere #movie #filmdirector #firstmovie #director #sonervous #feelingblessed ............. Filmas pirmizrāde jau rīt. Esmu ļoti satraukta, tas ir gluži kā dzemdēt bērnu. Tik satraucoši, tāds adrenalīns, sirds dauzās un rokas dreb. Rīt bez nomierinošiem līdzekļiem neiztikt. :)) Paldies visiem filmas atbalstītājiem, manai profesionālajai komandai. Tiekamies rīt. @liveriga @hotelroma_lv @lindalmurniece @alandeko_interior @cinevera.lt @arkogints @lulu @ivoskanstins @gundabergmane @megija_garuta @gabrieldaviddesign @yulia_hlynina #sergeychernikov @rihards.skujins #pēterisskujiņš @sabineveldre @hardijsc @lienebankovska @reinardblicson @kovalovalelde

