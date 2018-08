Elīna Ruka (1981) ieguvusi maģistra grādu mākslas fotogrāfijā Kolumbijas koledžā Čikāgā (2016), bakalaura grādu fotogrāfijā Kondē skolā Francijā (2009). Kopš 2008. gada piedalījusies izstādēs ASV, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Lietuvā un Latvijā. 2013. gadā ieguvusi prestižo Fulbraita stipendiju maģistratūras studijām ASV, 2015. gadā Jāņa Grundmaņa stipendiju studijām ASV. 2016. gadā Albert P. Weisman balvu projekta pabeigšanai un Ruth and Harold Chenven Foundation mākslinieka apbalvojumu. 2017. gadā Elīna Ruka iekļuva Photo Lucida Critical Mass finālā. Rukas darbi publicēti Aint-Bad izdevumā Curator's Choice (2017), Latvijas Fotogrāfijas gadagrāmatā (2013), Generation of Place: Image, Memory and Fiction in the Baltics (2011). Rukas darbi iekļauti Detroit Center for Contemporary Photography New Directions kolekcijā un The Sondra Gilman and Celso Gonzalez-Falla privātkolekcijā.