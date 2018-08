Tu esi perfekta, bet stulba gan!

Sergejs Saveļjevs noraidoši izturas pret diētām ar vienveidīgu ēdienkarti un veģetārismu, kas paredz atteikšanos no dzīvnieku valsts produktiem. Tāpēc, ka gremošanas procesi nav tik vienkārši, kā sākumā liekas. Evolūcijas gaitā, daudzu miljonu gadu garumā barības uzņemšanas sistēma veidojās sarežģīti - organismā nokļuva ne tikai olbaltumvielas, ogļhidrāti, tauki, minerālvielas un vitamīni, bet arī dažādi toksīni. Tāpēc arī mūsdienu cilvēkam ir vajadzīga daudzveidīga barība. Ne velti cilvēkam līdzīgie primāti mēdz mieloties ar šķietami neēdamām lietām - kukaiņiem, koku mizām, atrastām drazām. Tie, kas atsakās no dzīvnieku valsts produktiem, pakļauj sevi smadzeņu badam, skaidro zinātnieks. Olbaltumvielu bads smadzenēm liek strādāt lēnāk - līdz ar to samazinās kritiskās domāšanas spējas. Pavājinās spēja saprast, atcerēties un pasliktinās redze. Pēc dažu nedēļu badošanās cilvēkam var iedvest absurdas lietas, un to savā praksē aktīvi izmanto dažādas sektas.