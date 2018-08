Nākamajā sestdienā Miera dārzā notiks Latvijas skeitborda līgas 4. posms

Sagaidāms, ka šis posms pulcēs ap 50 dalībniekiem no visas Latvijas un sagaidāmi arī potenciāli viesi no Igaunijas un Lietuvas. Skeitbordisti ir krājuši punktus par savām iegūtajām vietām katrā no VLSL posmiem. Ceturtais posms būs izšķirošais un noteiks 2018. gada uzvarētāju katrā no dalības grupām – iesācēji, meitenes, amatieri un PRO.