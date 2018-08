"Tautas tūnings" un vecas riepas - daudzu avāriju traģiskie cēloņi

T/p "Alfa" vadītāja Irīna Toropova stāsta, ka eļļas pleķi autostāvvietā ir regulāra parādība, un to lielums svārstās no dažiem centimetriem līdz pat peļķēm vienas auto stāvvietas platumā. "Ikdienā mūsu uzkopšanas dienests veic regulāru stāvvietu seguma tīrīšanu. Ja to nedarītu, uz seguma veidotos ievērojama eļļas biezuma kārta, kas tiktu iznēsāta pa visu autostāvvietu, radot bīstamību autovadītājiem negaidītu manevru gadījumā, kā arī gājējiem un videi," norāda Irīna Toropova, atklājot, ka ir bijuši arī gadījumi, kad ar tirdzniecības parka informācijas centra starpniecību meklēti pilošo spēkratu īpašnieki, lai tos brīdinātu.