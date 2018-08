Latvijas U-18 basketbolistes iekļūst EČ pusfinālā un izcīna ceļazīmi uz Pasaules kausu

"Nikolas iziešana no ierindas bija ļoti nepatīkams pārsteigums, jo viņa izvirzījusies par vienu no komandas līderēm. Tomēr ātri atradām jaunus sastāva virknējumus. Milzīgs cīņasspars un pašatdeve aizsardzībā, kā arī vecās iestrādes uzbrukumā – pārņēmām iniciatīvu un to neatdevām līdz pašām beigām. Piedevām uzvarējām cīņā pie groziem, jo pretiniecēm augumu pārsvars faktiski bija tikai uz papīra – laukumā Krievijas basketbolistes nebija garākas par mūsējām, kuras toties bija apņēmīgākas un meistarīgākas. Tikai metienu precizitāte varēja būt vēl labāka – tā ir mūsu rezerve, domājot par pusfinālu," uzsvēra Čukste.