Slepus apprecējusies skandalozā dueta “t.A.T.u.” soliste

Действительно историческое событие!!! 🙏🙏🙏И мы это сделали!!! Россия-Нас не догонят!!!#крымскиймост #крым @julia_day_

