"My Radiant You" izdod jaunu dziesmu latviešu valodā "Ogres disko"

Šogad grupa "My Radiant You" ražīgi sākusi darbu pie sava otrā studijas albuma "Horizonti", un pirmais jaunā albuma singls - "Ogres disko" - šovasar zīmīgi ieskicē topošās plates muzikālo skanējumu. Ražīga šī vasara ir arī grupas vokālista Jāņa un dziedātājas Ilzes Driksnu ģimenē, kuri kļuvuši jau par četru bērnu vecākiem.

"Dziesma saglabā pilsētas pulsu. Tās viegli uztveramajā skanējumā ir paslēptas un risinātas tādas problēmas kā satikšanās un šķiršanās, ilgas un piepildījums, vientulība burzmā, kā arī aizmiršanās, dodoties jaunos piedzīvojumos," par jauno dziesmu "Ogres disko" stāsta dziesmas autors un grupas vokālists Jānis Driksna. Jaunais singls sasaucas arī ar "My Radiant You" pirmo albumu "The City of Love", kuru caurvij indīpopa skanējums ar atskaņām uz pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem un deviņdesmitajiem gadiem, atklāj J.Driksna.