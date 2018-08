Koļegovai pēc vairāku nedēļu slimošanas un atvaļinājuma izsniegta atkārtota darba nespējas lapa

Iepriekš Koļegovai darba nespējas lapa tika izsniegta laikā no 5.februāra līdz 16.aprīlim. Tāpat VVD ģenerāldirektore jūlija nogalē bija devusies atvaļinājumā, no kura Gerhards viņu izsauca 23.jūlijā saistībā ar ogļu putēšanu AS "Ventspils Tirdzniecības osta" akmeņogļu kraušanas un uzglabāšanas vietās. Kā aģentūrai LETA norādīja Gerharda padomniece Santa Vaļuma, pēdējo dienu laikā Koļegova piedalījusies profesionālās mācībās.