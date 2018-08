LKA licencēta jauna Akadēmiskā maģistra programma "Audiovizuālā un skatuves māksla"

Uzņemšana jaunajā programmā notiks š. g. augusta beigās - dokumentu iesniegšana no 20. līdz 24. augustam, bet iestājpārbaudījumi - no 27. līdz 30. augustam. Mācības sāksies 3. septembrī, savukārt 20. augustā plkst. 14.00 Ludzas ielā 24 notiks konsultācija, kurā varēs uzzināt gan par iestājeksāmeniem, gan par plānoto mācību procesu.

Lai studētu jaunajā maģistra programmā, jāizvēlas viena no tās tematiskajām jomām - audiovizuālā māksla, teātra māksla vai laikmetīgās dejas māksla - un viena no specializācijām - teorija, dramaturģija, teātra režija, filmu režija, horeogrāfija, filmu operatora māksla, aktiera māksla vai producēšana, vairākas no kurām maģistra līmenī tiek piedāvātas pirmo reizi. Programmu kopīgi izstrādājušas un īstenos LKA Audiovizuālās mākslas katedra un Skatuves mākslas katedra. Programmā realizētās idejas vairākus gadus testētas līdzšinājās LKA maģistra studiju apakšprogrammās, veicinot sadarbību starp dažādu specializāciju studējošajiem un integrējot to mācību uzdevumos, ieviešot meistardarbnīcu principu un paplašinot starptautiskās sadarbības iespējas, tajā skaitā ārvalstu vieslektoru iesaiti. Jaunajā maģistra studiju programmā īpaši akcentēta mākslinieciskās jaunrades sasaiste ar tēmu teorētisku izpēti, tiek attīstīta studējošo prasme argumentēt savu zinātniskās pētniecības un mākslinieciskās jaunrades metožu un izteiksmes līdzekļu izvēli, veicināta spēja kritiski un analītiski reflektēt par darbu tapšanas procesu un rezultātu. Novatoriska un laikmeta prasībām atbilstoša ir jaunās programmas starpdisciplinārā, uz studiju procesa atvērtību, jomu un specializāciju mijiedarbību vērstā struktūra - plaša profila speciālisti, kas spēj adaptēties un pielietot savas zināšanas, prasmes un kompetences strauji mainīgā darba vidē, ir īpaši pieprasīti gan Latvijā, gan arī Eiropas kultūras vidē.