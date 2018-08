Aktrise Lāsma Kugrēna cenšas norobežoties no dēla, Nacionālā teātra štata aktiera

Viņa mamma respektē šo lēmumu un mēģina darbā “nečomoties”: “Jēkabs strādās! Es no visas sirds vēlu viņam visu to labāko. Galvenais, lai pietiek spēka un izturības, jo teātrī galvenais ir spēks un izturība. Mēģinu no dēla teātrī norobežoties, jo tā ir viņa dzīve, viņa liktenis, kā viņam augstākais būs lēmis un cik viņš pats strādās, tik arī būs.”