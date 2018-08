Vai vispār iespējams noteikt mājdzīvnieka vecumu “suņa gados” un “kaķa gados”?

Mājdzīvnieku īpašnieki tradicionāli ir vēlējušies zināt, cik vecs viņu mīlulis ir tā dēvētajos suņu vai kaķu gados. Pastāv sens un visai izplatīts mīts, ka viens “cilvēka gads” atbilst septiņiem “suņa” vai “kaķa” gadiem. Aiz šī mīta slēpjas zināma loģika, jo tas cēlies no pieņēmuma, ka vidēja lieluma suns dzīvo aptuveni vienu septīto daļu no sava saimnieka mūža. Tomēr ne visi suņi ir vidēja izmēra, tāpēc šāds pieņēmums jau no paša sākuma ir bijis kļūdains. Tajā pašā laikā, suņi un kaķi noveco atšķirīgi, tāpēc uz tiem nevar attiecināt vienotu formulu, vēsta izdevums “Popular Science”.